Политика Власти Румынии выдворили сотрудников посольства московии в Бухаресте

2023-07-03 12:28

40 сотрудников посольства московии в Бухаресте вместе с семьями покинули Румынию, вылетев спецрейсом из-за требования Румынии сократить вдвое штат дипломатического представительства. Об этом сообщило румынское издание Оbservator.

МИД Румынии заявило, что такое решение "демонстрирует текущий уровень двусторонних отношений в контексте  агрессивной войны эрефии против Украины".

Накануне Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами их семей должны покинуть территорию Румынии.

"Данная мера отражает выполнение решения румынской стороны в установленные сроки в соответствии с процедурами, используемыми другими государствами-членами ЕС в аналогичных ситуациях", – говорится в пресс-релизе МИД.

 

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Политика

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МИД Китая поддержал заявление своего посла в ЕС о восстановлении целостности Украины в границах 1991 года 2023-06-30 16:31
Ісландія закриває власне посольство на росії та вимагає від москви аналогічного кроку 2023-06-30 08:26