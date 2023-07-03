Политика Власти Румынии выдворили сотрудников посольства московии в Бухаресте

2023-07-03 12:28

40 сотрудников посольства московии в Бухаресте вместе с семьями покинули Румынию, вылетев спецрейсом из-за требования Румынии сократить вдвое штат дипломатического представительства. Об этом сообщило румынское издание Оbservator.

МИД Румынии заявило, что такое решение "демонстрирует текущий уровень двусторонних отношений в контексте агрессивной войны эрефии против Украины".

Накануне Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами их семей должны покинуть территорию Румынии.

"Данная мера отражает выполнение решения румынской стороны в установленные сроки в соответствии с процедурами, используемыми другими государствами-членами ЕС в аналогичных ситуациях", – говорится в пресс-релизе МИД.