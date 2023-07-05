Спорт Новым наставником луганской Зари стал бывший игрок донецкого Шахтера

2023-07-05 11:21

Ненад Лалатович - новый главный тренер Зари. Об этом сообщила пресс-служба Луганского клуба. На этом посту 45-летний серб заменит Патрика Ван Леувена, который ранее покинул клуб и возглавил донецкий Шахтер.

Долгое время в своей карьере Лалатович выступал именно за "горняков". Воспитанник сербской Црвены Звезды перешел в Шахтер в 2000-м и отыграл за "черно-оранжевых" пять лет.

После завершения игровой карьеры начал работать тренером, преимущественно в Сербии (Срем, Пролетарий, Вождовац, Напредак, Црвена Звезда, Борац, Воеводина, Чукарички, Раднички, Младост). Он также возглавлял сборные Сербии U-20 и U-21. Успел поработать в саудовском Аль-Батине и боснийском Бораке.

В качестве тренера Лалатович выиграл лишь один трофей - кубок Сербии (2020), возглавляя Воеводину.