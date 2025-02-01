Спорт Опорный зищитник Тарас Степаненко покидает Шахтер после 14-ти лет в клубе

2025-02-01 12:29

В рамках 8-го тура Лиги чемпионов Шахтер не смог победить Боруссию. После матча пресс-служба «горняков» подтвердила сенсационную информацию, которая уже «гуляла» в СМИ в этот день. Тарас Степаненко покидает Шахтер после 14-ти лет в клубе.

В донецком коллективе пообещали рассказать подробнее об этой ситуации позже.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о переходе Степаненко в Эюпспор, который занимает 4 место в Суперлиге.

Напомним, ранее сообщалось, что Даниил Сикан попал в забавную ситуацию, рассказывая турецким журналистам, как его называть.

subscriber subscriber

Еще по теме

Милан официально подтвердил увольнение экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеку

2025-01-04 10:31

ПСВ – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

2024-11-27 18:26

Сергей Ребров назвал реальную причину скромной игры Динамо и Шахтера в еврокубках

2024-11-13 13:34

"Арсенал" – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов

2024-10-22 20:04

Еще новости в разделе "Спорт"

Опорный зищитник Тарас Степаненко покидает Шахтер после 14-ти лет в клубе

2025-02-01 12:29

Главным тренером дортмундской Боруссии стал 53-летний Нико Ковач

2025-01-31 09:29

Победитель Украинской Премьер-лиги будет стартовать в Лиге чемпионов-2026/2027 с первого квалификационного этапа

2025-01-30 16:43

С кем выйдет в ринг Энтони Джошуа если Тайсон Фьюри не вернется до лета

2025-01-30 12:30
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Опорный зищитник Тарас Степаненко покидает Шахтер после 14-ти лет в клубе 2025-02-01 12:29
Главным тренером дортмундской Боруссии стал 53-летний Нико Ковач 2025-01-31 09:29
Победитель Украинской Премьер-лиги будет стартовать в Лиге чемпионов-2026/2027 с первого квалификационного этапа 2025-01-30 16:43
С кем выйдет в ринг Энтони Джошуа если Тайсон Фьюри не вернется до лета 2025-01-30 12:30