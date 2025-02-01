Спорт Опорный зищитник Тарас Степаненко покидает Шахтер после 14-ти лет в клубе

2025-02-01 12:29

В рамках 8-го тура Лиги чемпионов Шахтер не смог победить Боруссию. После матча пресс-служба «горняков» подтвердила сенсационную информацию, которая уже «гуляла» в СМИ в этот день. Тарас Степаненко покидает Шахтер после 14-ти лет в клубе.

В донецком коллективе пообещали рассказать подробнее об этой ситуации позже.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о переходе Степаненко в Эюпспор, который занимает 4 место в Суперлиге.

Напомним, ранее сообщалось, что Даниил Сикан попал в забавную ситуацию, рассказывая турецким журналистам, как его называть.