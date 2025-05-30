Спорт Защитник Фиорентины и экс-игрок Шахтера Додо попал в сферу интересов Ливерпуля

2025-05-30 14:39

Защитник итальянской Фиорентины Додо попал в сферу интересов Ливерпуля. Как сообщает инсайдер Флавио Оньиссанти в соцсети X, английский гранд уже вышел на связь с представителями бразильца.

Ожидается, что он не продлит контракт с "фиалками", а мерсисайдцы стремятся использовать ситуацию в свою пользу. Ливерпуль намерен выкупить игрока за приемлемую сумму, надеясь на готовность Фиорентины к переговорам ради финансовой выгоды.

В текущем сезоне Додо провел 44 матча во всех турнирах, отметившись шестью ассистами. Его контракт с итальянцами действует до лета 2027 года. Напомним, в 2019-2022 годах Додо выступал за донецкий Шахтер.

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