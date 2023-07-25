ВОЙНА В Украине Оккупанты перевели блок №4 Запорожской АЭС в состояние "горячий остановки", - Энергоатом

2023-07-25 21:37

 

24 июля на оккупированной Запорожской атомной электростанции для исполнение приказа нелегитимного руководства энергоблок №4 был переведен в состояние "горячий остановки".

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Такие действия оккупантов являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. В настоящее время эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна производиться исключительно в состоянии "холодная остановка", отметили в "Энергоатоме".

В "Энергоатоме" напомнили, что после подрыва Россией плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли реальные риски недостаточной подкормки Запорожской атомной станции охлаждающей водой. Это блокирует возможность работы ЗАЭС на мощности и российская оккупационная администрация станции и представители Росатома об этом знают. А значит, это несомненный риск для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простого оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования.

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин обратился в Министерство иностранных дел Украины, отметив необходимость призвать МАГАТЭ принять меры влияния на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодный останов" и распространить соответствующую ноту среди стран - членов Агентства.

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