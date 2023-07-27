Спорт Карьера полузащитника Джастина Лонвейка в Динамо закончилась так и не начавшись

2023-07-27 09:31

Похоже, что карьера Джастина Лонвейка в Динамо подошла к завершению. Напомним, что полузащитник приехал в Киев в сентябре 2022 года.

Впрочем, проведя в сезоне 2022/23 18 матчей в УПЛ, и так и не став основным футболистом "бело-синих", он покинул клуб.

Как сообщает официальный сайт Динамо, киевляне достигли договоренности с Андерлехтом о переходе в бельгийский клуб на правах аренды нидерландского полузащитника.

Арендное соглашение 23-летнего футболиста рассчитано на один год и содержит опцию выкупа контракта.