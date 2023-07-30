ВОЙНА В Украине Оккупанты перевели 5 блок ЗАЭС в холодную остановку

2023-07-30 13:30

Охладить пятый реактор Запорожской АЭС было решено с целью проведения ремонтных работ на энергоблоке.

Российские оккупанты после перевода в горячую остановку четвертого энергоблока Запорожской АЭС охладили пятый энергоблок. Об этом 29 июля сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Охладить пятый реактор ЗАЭС было решено с целью проведения ремонтных работ на энергоблоке, которые возможны только в состоянии холодной остановки.

Это произошло спустя три дня после того, как россияне перевели четвертый энергоблок из холодного состояния в горячее. Теперь, по словам МАГАТЭ, пар из четвертого энергоблока используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. Другие реакторы – в режиме холодной остановки.

В то же время, как отмечают в МАГАТЭ, эксперты организации предлагали установить на ЗАЭС внешний паровой котел, чтобы перевести все энергоблоки атомной станции в режим холодной остановки.

Кроме того, находящиеся на территории ЗАЭС эксперты МАГАТЭ вчера посетили пятый энергоблок, чтобы осмотреть корпус реактора, бассейн отработанного топлива и парогенератор. По их словам, все оборудование находилось в нормальном состоянии.

Никакие мины или взрывчатки эксперты организации также не обнаружили внутри энергоблока. Однако мины все еще остаются по периметру АЭС. Также оккупанты не допускают экспертов МАГАТЭ на крыши энергоблоков, где, по данным украинской разведки, может быть взрывчатка.

Напомним, ранее Энергоатом предупреждал об угрозе на Запорожской АЭС в случае, если россияне переведут энергоблок №4 ЗАЭС в состояние горячей остановки и отказываются выводить в холодную остановку энергоблок №5. Отмечалось, что это может привести к аварии и масштабному выбросу радиации.

США предупредили Россию о неизбежной ответственности в случае ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.