ВОЙНА В Украине фото Изоляция Крыма усилилась - что показали спутниковые фото повреждений на Чонгарском мосту

2023-07-31 15:39

В сети появились спутниковые снимки повреждений на Чонгарском мосту, соединяющем временно оккупированные территории Крыма и Херсонской области. Их обнародовал накануне OSINT-исследователь Хиденори Ватанаве в Twitter.

Он сравнил снимки от 24 и 30 июля, отметив поврежденный участок моста, выделенный красным цветом. При этом к северу от моста находится поезд. То есть удар произошел либо прямо по поезду, либо перед ним.

Напомним, первым о ракетном ударе по Чонгарскому мосту заявил колаборант Владимир Сальдо. Он утверждал, что в направлении моста ВСУ якобы выпущено 12 крылатых ракет Storm Shadow, и все они были сбиты.

Позже украинские военные подтвердили, что они совершили успешную атаку на мост в Чонгаре.

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