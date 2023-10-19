ВОЙНА В Украине фото Появились спутниковые фото аэропорта, по которому ВСУ ударили ракетами ATACMS

2023-10-19 13:35

Как сообщили Схемы, повреждение на этом аэродроме зафиксировала компания Planet Labs. Первое фото сделано 19 августа, второе - 18 октября. На последнем снимке видны обгоревшие следы и разрушения.

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ нанесли удары по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска. Силы спецопераций сообщили, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены девять вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.

Рашисты заявили об ударе ракетами ATACMS. Позже американские СМИ сообщили, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подтвердил это.