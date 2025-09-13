Життя У застосунку Дія тепер можна замовити витяг про несудимість з апостилем

2025-09-13 14:36

У застосунку Дія тепер можна замовити витяг про несудимість з апостилем. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ще вчора цю послугу потрібно було отримувати лише особисто (або через законного представника) - фізично в офісі МВС у Києві. Сьогодні достатньо кількох кліків - і витяг про наявність чи відсутність судимості, у тому числі й з апостилем, вже готується для вас", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для отримання довідки потрібно авторизуватись у Єдиному вікні для громадян або у застосунку Дія, заповнити електронну форму, обрати "паперовий витяг" і визначити зручний спосіб отримання: у МВС, найближчому відділенні Укрпошти чи кур’єрською доставкою.

У Єдиному вікні для громадян на сайті МВС замовити витяг про несудимість можна як з проставленням апостилю, так і без.

Як повідомляється, термін виготовлення витягу - до 30 днів, якщо потрібен апостиль - це ще до 5 днів очікування. Увесь процес можна відстежувати онлайн.

Очільник МВС зауважив, що це одна з найпопулярніших послуг МВС: лише цього року українці вже замовили понад 44 тисячі паперових витягів, з яких більше 33,5 тисяч - з апостилем.

Як додали у пресслужбі Дії, послуга доступна користувачам від 14 років, які авторизовані в Дії, мають податковий номер, ID-картку (біометричний паспорт чи посвідку на проживання). Щоб нею скористатися, потрібно оновити застосунок, у сервісі Довідки та витяги обрати Витяг про несудимість, заповнити дані та визначитися з форматом документу - цифровий чи паперовий.