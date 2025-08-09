Життя В Україні найближчим часом з'явиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту

2025-08-09 13:34

В Україні найближчим часом з'явиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту під назвою AI Factory. Про це розповів перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наша місія -до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження АІ. Один з ключових факторів для її втілення – наявність інфраструктури, на якій працюватимуть АІ-сервіси: обчислювальних кластерів, датасховищ тощо", - зазначив він.

Міністр додав, що проект AI Factory - це перший великий крок України в питанні технічної інфраструктури для ШІ. Скоро в Україні з’являться найсучасніші "залізо" і софт у світі для тренування й роботи державних ШІ-сервісів.

"Запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне - наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України", - зазначив Федоров.

За йогословами, на AIFactory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом. Насамперед AI-асистент дебютує у Дії, а в перспективі проект працюватиме на оборону, науку та медицину.

AI Factory - це: