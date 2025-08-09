Життя В Україні найближчим часом з'явиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту

2025-08-09 13:34

В Україні найближчим часом з'явиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту під назвою AI Factory. Про це розповів перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наша місія -до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження АІ. Один з ключових факторів для її втілення – наявність інфраструктури, на якій працюватимуть АІ-сервіси: обчислювальних кластерів, датасховищ тощо", - зазначив він.

Міністр додав, що проект AI Factory - це перший великий крок України в питанні технічної інфраструктури для ШІ. Скоро в Україні з’являться найсучасніші "залізо" і софт у світі для тренування й роботи державних ШІ-сервісів.

"Запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне - наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України", - зазначив Федоров.

За йогословами, на AIFactory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом. Насамперед AI-асистент дебютує у Дії, а в перспективі проект працюватиме на оборону, науку та медицину.

AI Factory - це:

  • Технологічна база. Обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну.
  • Програмне забезпечення. Середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація.
  • Дані. Інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації і передавання даних - усе, щоб моделі мали доступ до якісної інформації.
  • Командна експертиза. Програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.
  • Власна інфраструктура - фундамент AI-суверенітету України, який створює можливості для безпечного запуску AI-продуктів для громадян, Сил оборони та державного сектору.
