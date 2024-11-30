ВОЙНА В Украине С 1 декабря бронирование будет происходить только через "Дію"

2024-11-30 16:30

 

С 1 декабря 2024 года бронирование от мобилизации можно будет проводить только онлайн через платформу "Дія".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"100% бронирований будут происходить через "Дію" уже с 1 декабря. Предприятия, которые нарушили механизм бронирования, потеряют статус критических. Работники этих предприятий будут разбронированы. Оформить бронирование можно будет и на нового сотрудника - руководитель самостоятельно подтверждает его зарплату. Параметры бронирования и критичности предприятий станут более четкими", - говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что правительство завершило аудит критически важных предприятий, учреждений и организаций по статусу критичности. Результат - 95% предприятий сохранили свой статус. Статус критичности предприятия должны подтвердить до 28 февраля 2025 года, а бронировать людей смогут уже с 1 декабря.

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