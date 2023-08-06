Жизнь Украинцы "скручивают" показания счетчиков газа: за что придется заплатить каждому нарушителю

2023-08-06 10:30



В Украине в ходе поверок газовых счетчиков обнаруживают случаи "скручивания" показаний. Недобросовестные потребители таким образом пытаются "сэкономить" на платежках, но на самом деле в результате вынуждены платить еще больше – не только за потребленное топливо.

Только в Ривненской области обнаружили 58 вмешательства в работу приборов учета потребления газа. Какую ответственность несут нарушители, рассказали в облэнерго.

Так, после выявления факта вмешательства, специалисты облгаза составляют акт о нарушении. Потребитель должен его подписать, но документ будет действительным даже в случае отказа (поставить подпись сможет уполномоченное лицо).

Когда акт составлен, счетчик в обязательном порядке отправляется на экспертизу. Там должны зафиксировать акт вмешательства в работу прибора.

После вынесения экспертного заключения, потребитель должен возместить ущерб и оплатить весь неучтенный газ. Размер компенсации определяет специальная комиссия.

Но и это еще не все платежи. "Потребитель-нарушитель вынужден оплатить стоимость услуг поверки, новый счетчик и возместить нанесенный ущерб, поэтому потратит гораздо больше, чем незаконно "сэкономил", – объяснили в облэнерго.

Если потребитель видит, что в работе счетчика происходят неполадки, он обязан обратиться в свой облгаз и сообщить об этом. Если этого не сделать, при поверке могут возникнуть проблемы.