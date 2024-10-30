Политика Глава Офиса президента Зеленского провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном

2024-10-30 15:38

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Указано, что эта встреча прошла в продолжение диалога между президентами Украины и США.

"Андрей Ермак поблагодарил США за неизменную поддержку Украины и помощь. Во время встречи подробно обсудили План победы, ситуацию на фронте и замороженные российские активы", - говорится в сообщении.

Среди других актуальных вопросов переговоров было дальнейшее укрепление потенциала Украины для защиты от российской агрессии, усиление санкционного режима и привлечение дипломатических усилий США к реализации Формулы мира для восстановления справедливого мира для нашей страны.

Отдельное внимание во время встречи было уделено движению Украины к членству в НАТО и соответствующим шагам для этого.

Ермак и Блинкен обсудили поддержку со стороны США энергетической системы Украины во время осенне-зимнего периода, в частности защиту объектов критической инфраструктуры.

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