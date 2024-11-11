Политика Боррель рассказал, какие гарантии безопасности ЕС может предоставить Украине

2024-11-11 20:04

По словам дипломата, ЕС солидарен с Украиной, даже тогда, когда она не является членом союза.

Европейский Союз не является военным альянсом, однако он имеет определенные положения о солидарности. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью "Европейской правде".

"В нашем договоре есть статьи, в которых говорится о том, что если один из членов подвергается агрессии, то другие должны оказать поддержку. Некоторые считают, что это эквивалент статьи 5 договора НАТО. Другие говорят, что это не такое уж и очевидное сходство. Но никто не отрицает, что есть статья, которая требует от всех стран-членов проявлять солидарность, если на кого-то нападают", - объяснил он.

По словам дипломата, даже если ЕС не является военным альянсом, то это не означает, что страны не предоставляют друг другу гарантии безопасности.

"Мы демонстрировали солидарность с Украиной даже тогда, когда вы (украинцы - УНИАН) не были членом Европейского Союза. И было бы гораздо больше, если бы вы были членом", - заверил Боррель.

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Также Жозеп Боррель заявил, что Украина на своем пути в ЕС имеет очень хороший результат, даже лучше, чем у некоторых других государств, которые готовятся к членству уже на протяжении многих лет. По его словам, это свидетельствует о том, что украинское общество действительно хочет стать членом Европейского Союза.

В свою очередь в МИД Финляндии раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он не хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты. По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, Россия не отступит, если союзники перестанут помогать Украине.