Жизнь Водителям напомнили важное правило движения на авто: ехать без этого нельзя

2024-11-20 20:04



Украинским водителям рассказали, когда нужно включать ближний свет фар на авто.

Об этом говорится в постановлении Кабмина 1306 на сайте Верховной Рады Украины.

Украинское законодательство строго регламентирует использование ближнего света фар автомобиля. Однако, не все водители соблюдают эти важные правила безопасности.

В правилах дорожного движения Украины прописаны четкие требования относительно того, когда включать ближний свет обязательно, однако некоторые водители все еще пренебрегают безопасностью на дорогах.

Исходя из правил дорожного движения Украины, включение ближнего света обязательно в следующих случаях:

Во время движения в темное время суток (с 19:00 до 7:00), независимо от погодных условий.

В любое время суток при условии недостаточной видимости (дождь, туман, снегопад, дым).

На скользких дорогах: когда покрытие мокрое, покрыто снегом или льдом

При проезде через любые тоннели, даже если в них работает освещение.

Важно отметить, что в 2024 году эти требования остаются в силе. Особое внимание уделяется обязательному использованию ближнего света при движении по любым дорогам в условиях ограниченной видимости. Это правило помогает сделать дорожное движение более безопасным для всех участников.

Важно отметить, что есть случаи, когда выключать ближний свет фар в Украине разрешено. В частности, в следующих случаях:

В светлое время суток при хорошей видимости (ясная погода, чистое небо) на обычных дорогах. Однако это исключение не действует для тоннелей и участков с недостаточным освещением

На автомагистралях и за городом в дневное время можно заменить ближний свет на дневные ходовые огни (если они установлены на автомобиле)

При остановке или стоянке в местах, где свет фар не будет мешать другим участникам движения, ближний свет нужно выключить во избежание ослепления других водителей.

Обратите внимание, что в случае не соблюдения этих правил дорожного движения, вы не только будете подвергать опасности себя и других водителей на дороге, но и можете получить штраф в размере от 425 до 510 гривен.