Жизнь Немедленно меняйте резину: синоптик предупредила водителей об опасной погоде

2024-11-13 18:26

 

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий и возможном выпадении мокрого снега в некоторых областях Украины 13 ноября. Особое внимание она обратила на необходимость срочной замены шин на зимние для водителей.

"Если вы все еще не поменяли резину на зимнюю, поспешите - потому что завтра из-за низкой температуры воздуха ожидаемые осадки могут выпадать в виде мокрого снега или ледяного дождя", - подчеркнула Диденко в своем сообщении в социальных сетях.

По прогнозу синоптика, наибольшая вероятность мокрого снега и ледяного дождя ожидается в западных областях Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории прогнозируется дождь или густая облачность.

 Температурный режим в большинстве регионов Украины будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла ночью, а днем составит от +1 до +4 градусов. В южных областях будет несколько теплее: ночью +3...+5 градусов, днем температура поднимется до +5...+9 градусов.

В Киеве 13 ноября ожидается облачная влажная погода без существенных осадков. Температура в столице ночью составит +1 градус, днем поднимется до +4 градусов.

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