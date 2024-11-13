Немедленно меняйте резину: синоптик предупредила водителей об опасной погоде

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий и возможном выпадении мокрого снега в некоторых областях Украины 13 ноября. Особое внимание она обратила на необходимость срочной замены шин на зимние для водителей.
"Если вы все еще не поменяли резину на зимнюю, поспешите - потому что завтра из-за низкой температуры воздуха ожидаемые осадки могут выпадать в виде мокрого снега или ледяного дождя", - подчеркнула Диденко в своем сообщении в социальных сетях.
По прогнозу синоптика, наибольшая вероятность мокрого снега и ледяного дождя ожидается в западных областях Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории прогнозируется дождь или густая облачность.
В Киеве 13 ноября ожидается облачная влажная погода без существенных осадков. Температура в столице ночью составит +1 градус, днем поднимется до +4 градусов.