ВОЙНА В Украине МИД Украины выступил против председательства страны-агрессора в Совете безопасности ООН с 1 апреля

2023-03-30 14:29

Министерство иностранных дел Украины выступает против председательства страны-агрессора россии в Совете безопасности ООН с 1 апреля. Мир не может быть в безопасности, если рядом рф. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

"Председательство россии в Совбезе ООН 1 апреля - злая шутка. россия узурпировала свое место; она ведет колониальную войну; ее лидер является военным преступником, разыскиваемым МУС за похищение детей.

Мир не может быть безопасным местом с россией в Совбезе ООН", - подчеркнул украинский министр.

Напомним, Совбез ООН проведет в пятницу, 31 марта, заседание для обсуждения угроз бункерного маразматика  разместить ядерное оружие на территории реларуси.

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Украине нужны F-16. Залужный показал видео работы авиации 2023-03-30 16:05
Мобилизованных украинцев не будут отправлять на войну без специальной подготовки 2023-03-30 15:37
МИД Украины выступил против председательства страны-агрессора в Совете безопасности ООН с 1 апреля 2023-03-30 14:29