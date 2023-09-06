Спорт Николай Шапаренко пропустит важный матч отбора сборной Украины на Евро-2024

2023-09-06 12:28

Сборная Украины понесла потери перед важными матчами отбора на Евро-2024. Расположение национальной команды покинул полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 24-летний футболист получил травму во время матча квалификации Лиги конференций против Бешикташа, от которой не успел восстановиться. По предварительной информации, игрок повредил сухожилие двуглавой мышцы бедра.

После обследования в расположении национальной команды стало известно, что для полного восстановления ему понадобится примерно три недели.

Тренерский штаб главной футбольной команды страны уже определился с заменой игроку киевлян. Его место в заявке "желто-синих" на ближайшие матчи отбора чемпионата Европы-2024 против Англии и Италии займет хавбек Днепра-1 Александр Пихаленок, который был вызван из резервного списка.

Напомним, что поединок Украина - Англия состоится в субботу, 9 сентября в польском Вроцлаве ( Начало в 19:00 по Киеву).

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