Жизнь В Украине стартовало тестирование сервиса онлайн регистрации авто через приложение Дія

2023-10-17 13:35

В Украине стартовало бета-тестирование сервиса онлайн перерегистрации автомобилей через приложение Дія. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, новая "революционная" услуга в будущем позволит гражданам совершать продажу и покупку машин "всего в несколько кликов".

Перерегистрация в Дії будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

Продавцу нужно только оформить договор в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой. Покупатель, в свою очередь, должен ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.

"Также будет возможность доставки документов. К примеру, сможете купить машину в другом регионе, а номерные знаки и техпаспорт получить на удобное отделение Укрпочты", - отметил Федоров.