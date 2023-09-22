Жизнь СБУ виявила шокуючу недостатність вугілля та фактичні підробки документів на складах Донбасу

2023-09-22 14:25

СБУ виявила шокуючу недостатність вугілля та фактичні підробки документів на складах Донецького та Львівського вугільних басейнів.

Ініціатором схеми виступає колишній керівник ДП «Укрвугілля» Олександр Хейло, який фактично дав команду займатися приписками, завищувати показники на папері до рівня, яке влаштувало би міністерство енергетики. Такі маніпуляції дали змогу Хейло отримати посади заступника міністра, але залишили українців без вугілля.

За даними джерел з СБУ, «на складах підприємств виявлено значні недостачі та пересортиця вугільної продукції, в тому числі некондиція з великими показниками зольності, що не дає змогу використовувати продукцію за призначенням. Таким чином фактична кількість товарної продукції значно нижче ніж заявлена до використання у статистичних та звітних даних».

Крім цього, за даними джерел у правоохоронних органах, зараз відпрацьовується зв’язок Хейла із обвинуваченим у державній зраді вугільним магнатом Сергієм Кузярою, а через нього – із кумом Путіна – Медведчуком. Більше інформації про це нам обіцяли надати пізніше.

Виникають риторичні питання: «Чи в змозі Україна виробити достатню кількість теплової та електричної енергії в прийдешній опалювальний сезон?», «Скільки додатково грошових коштів витратить країна, за для погашення ФАКТИЧНОГО дефіциту товарного вугілля на ТЕЦ?», «Кто саме буде відповідати за наведені вище дії?».

Вимагаємо від СБУ, НАБУ та ДБР негайної перевірки даної інформації та притягнення Олександра Хейла до відповідальності.