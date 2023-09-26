Жизнь Рождаемость в Украине может стать самой низкой в мире - WSJ

2023-09-26 20:04

До войны уровень рождаемости в Украине был одним из самых низких в Европе, однако теперь он может стать самым низким в мире.

Рождаемость в Украине за первое полугодие этого года снизилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом до полномасштабной войны. Это рекордное падение показателя за время независимости Украины, пишет The Wall Street Journal.

Еще до полномасштабного вторжения России уровень рождаемости в Украине был одним из самых низких в Европе, однако теперь он может стать самым низким в мире.

По одному из негативных прогнозов, население Украины может сократиться до 30 млн в течение следующих двух десятилетий по сравнению с 43 млн до 24 февраля 2022 года. К такому выводу пришел специалист Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

Уровень рождаемости в Украине начал падать (на 12%) еще после оккупации Крыма в 2014 году. Однако после начала полномасштабной войны коэффициент рождаемости вообще упал до 1,2. Это при том, что для поддержания численности населения этот показатель должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину.

Из-за боевых действий миллионы женщин с детьми были вынуждены покинуть страну, а мужчинам от 18 до 60 лет запретили выезд. Также ситуацию усугубило физическое разделение партнеров и отложение рождения детей.

Напомним, по прогнозам ученых, в Украине через десять лет будут проживать не более 35 миллионов человек при условии возвращения на границы 1991 года. Это оптимистический прогноз, 52 миллиона украинцев уже не будет никогда.