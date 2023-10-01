Мошенники "разводят" украинцев на деньги в интернете: как не попасть на крючок аферистов – 6 способов

В Украине мошенники используют разные схемы для того, чтобы обмануть граждан в интернете. Однако есть несколько способов, с помощью которых украинцы могут уберечься от аферистов.
Советы, как минимизировать риск встретить мошенника, озвучивают специалисты популярного кадрового портала. В частности, речь идет о таких способах:
"Помните, честные работодатели открыто говорят о себе и предоставляют необходимую информацию. Получать высокую зарплату без знаний и опыта работы за несколько часов в день – это выдумка мошенников. В случае, если вы заметили подозрительную вакансию, сообщайте об этом в клиентскую поддержку сайтов поиска работы", – советуют специалисты портала.