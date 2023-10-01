Жизнь Мошенники "разводят" украинцев на деньги в интернете: как не попасть на крючок аферистов – 6 способов

2023-10-01 12:30

 

В Украине мошенники используют разные схемы для того, чтобы обмануть граждан в интернете. Однако есть несколько способов, с помощью которых украинцы могут уберечься от аферистов.

Советы, как минимизировать риск встретить мошенника, озвучивают специалисты популярного кадрового портала. В частности, речь идет о таких способах:

  • не переводите деньги за трудоустройство;
  • ищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, почитайте отзывы;
  • не передавайте личные данные и номера банковских карт неизвестным лицам;
  • не регистрируйтесь и не проходите верификацию на неизвестных сайтах;
  • внимательно проверяйте и вводите адрес сайта компании или имя пользователя соцсетей, с которыми ведете переговоры о работе;
  • включайте критическое мышление, если вакансия или поведение рекрутера вызывают у вас подозрение или сомнения.

"Помните, честные работодатели открыто говорят о себе и предоставляют необходимую информацию. Получать высокую зарплату без знаний и опыта работы за несколько часов в день – это выдумка мошенников. В случае, если вы заметили подозрительную вакансию, сообщайте об этом в клиентскую поддержку сайтов поиска работы", – советуют специалисты портала.

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