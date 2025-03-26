Экономика Налоговая раскрыла схему уклонения от уплаты НДС на сотни миллионов гривен

2025-03-26 10:29

Государственная налоговая служба Украины обнаружила схему "дробления бизнеса" в двух сетях по продаже техники бренда Apple, которая позволила им избежать уплаты НДС на более чем 286 млн грн. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

Материалы о всех нарушениях уже переданы в Бюро экономической безопасности Украины.

По словам Кравченко, речь идет о двух торговых сетях по продаже техники бренда Apple, которые владеют более чем 160 магазинов по стране. Во время проверок сотрудники налоговой службы обнаружили у них массовые факты продаж без применения РРО/ПРРО, а также отсутствие учета товаров и документов о происхождении техники.

Только за выходные в рамках почти 150 контрольных закупок, в том числе и в этих сетях, выявлено 22 случая выдачи нефискальных расчетных документов.

Кравченко добавил, что постоянное присутствие налоговиков стимулировало рост выручки в магазинах в разы. По результатам более 400 таких проверок налогоплательщики оштрафованы на сумму более чем 85 млн гривен.

Также ГНС передала правоохранителям факты искусственного деления продаж этими сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФОП по упрощенной системе. Уже идентифицированы 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов - 1,72 млрд грн.

Как сообщается, благодаря проверкам в настоящее время эти сети прекратили деятельность через плательщиков единого налога и работают в форме обществ с ограниченной ответственностью, которые находятся на общей системе налогообложения и являются плательщиками НДС. Их выручка возросла более чем в 10 раз.