Мир рф может готовиться к конфликтам со странами НАТО — ISW

2023-10-09 22:15

В России развернули масштабную военную реформу.

Российская Федерация может готовиться к возможным конфликтам со странами Балтии и НАТО.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

"Россия развила правовые механизмы реформирования Ленинградского военного округа в рамках текущей широкомасштабной военной реформы", — говорилось в сообщении.

8 октября на российском федеральном портале проектов нормативно-правовых актов появился подготовленный Министерством обороны России указ президента о лишении Северного флота статуса "межвидового стратегического территориального объединения".

По информации росСМИ, Северный флот может прекратить быть отдельной военно-административной единицей, равной военному округу. В то время как его четыре региона – Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, и Ненецкий автономный округ – передадут в состав реформированного Ленинградского военного округа.

Российский военный аналитик Юрий Федоров заявил, что восстановление Ленинградского военного округа может означать вероятную подготовку России к конфликтам со странами Балтии и НАТО.

В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил упразднить изменения 2010 и 2014 годов и восстановить Московский и Ленинградский военные округа на базе Западного военного округа. Также он подтвердил, что по состоянию на август 2023 года эти военные округа активно формируются.

"Это решение Минобороны РФ указывает на то, что Россия видит потребность в реструктуризации своих сил против НАТО и вероятной позиции на финской границе, несмотря на то, что остается непонятным, как Россия сможет мобилизовать, научить и организовать эти силы в новые формирования военного округа", — отметили аналитики.

Ранее эксперт Станислав Желиховский заявил, что, скорее всего, Путин не решится на открытую войну против стран НАТО, однако будет действовать гибридно, дестабильнируя и ситуацию. Он добавил, что если РФ все-таки нападет на страны Балтии, то НАТО будет бороться за них. Но это позволит РФ диктовать свои условия на доминантных условиях.