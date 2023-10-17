Политика США выделят $700 млн на модернизацию украинских портов и железной дороги

2023-10-17 19:15

США планируют выделить почти 700 млн. долларов на модернизацию украинских портов, железной дороги и пунктов пропуска.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков после встречи со спецпредставительницей США Пенни Прицкер.

"Должны модернизировать украинские пункты пропуска, порты и железную дорогу. Это улучшит логистику и увеличит экспортную способность. США планируют предоставить для этого почти $700 млн", - говорится в сообщении.

По словам министра, во время разговоров с американскими чиновниками также поднимается вопрос инвестиций в восстановление энергетической сети, сильно пострадавшей в конце 2022 года и в начале 2023 года в результате российских обстрелов.

"У нас есть общая цель – отстроить Украину лучше, чем было. Заложить основы восстановления и развития на десятилетие", - отметил он.

Также Украине нужны деньги на восстановление водоснабжения и канализации, разминирование и развитие аграрного сектора.

"Уже создана совместная рабочая группа по наработке модели сотрудничества для перехода к реализации конкретных проектов. Готов обсуждать каждый цент американской помощи и инвестиций", - добавил Кубраков.