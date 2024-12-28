Политика В США испытали новейшие ракеты большой дальности, которые придут на смену ATACMS

2024-12-28 09:32

Американские военные провели учебные запуски новых баллистических ракет большой дальности Precision Strike Missile (PrSM), которые должны прийти на смену ATACMS. Об этом сообщила корпорация-производитель ракет Lockheed Martin.

Указано, что запуск ракет произошел на полигоне в штате Нью-Мексико.

"Во время испытания были запущены две ракеты PrSM на средней дальности полета по целевому комплексу, что "подтверждает постоянную точность и готовность системы", - отметили в компании.

PrSM - это высокоточная ударная ракета следующего поколения большой дальности, способная поражать цели на расстоянии более 400 км.

"Новое оружие класса "земля-поверхность" имеет открытую системную архитектуру для максимальной доступности и гибкости, модульное для будущего развития и совместимо с РСЗО M142 HIMARS и M270A2", - добавили в Lockheed Martin.

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