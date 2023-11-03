ВОЙНА В Украине В УКРАИНЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ВВЕДУТ ТРИ ВОЗРАСТНЫХ ПОРОГА - кому придется пересдавать на права

2023-11-03 20:34

По новому законопроекту водителям старше 60 лет нужно будет проходить медицинские обследования, психологические тесты, которые смогут подтвердить готовность водителя к безопасному управлению транспортным средством. Понятно, что такие обследования стоят от 70 до 200 евро. Также возможно введение экзаменов по вождению.

Теперь срок действия водительского удостоверения будет зависеть от его возраста, а именно: водителям 60+ дают права на 7 лет, водителям 70+ - на 5 лет, водителям 80+ - на 2 года

Нововведение достаточно логично, ведь по законодательству 19 стран ЕС, проход тестов для пожилых людей обязателен. Схожие механизмы проверки есть и в других странах, таких как Великобритания или Швейцария.

В Португалии медицинские осмотры нужно проходить от 50+, в Литве – 55+, в Чехии, Латвии и др. – от 60+. Есть страны, где обзоры проводятся позже – от 70+, так происходит в Дании, Ирландии, Италии, Финляндии, Cловении и некоторых других странах. В Швейцарии и Нидерландах спустя 75 лет, а в Норвегии после 80. В Германии есть интересный механизм, там, в обмен на проездной, водителям предлагают сложить права. Если водитель навсегда откажется от водительского удостоверения - ему выдадут единственный проездной на все виды общественного транспорта