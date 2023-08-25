Жизнь В Украине заметно упростили сдачу экзаменов на водительские права

2023-08-25 19:31

По новым правилам в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата:

неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена

неограниченное количество попыток для сдачи практического экзамена

Ранее для успешной сдачи практического экзамена кандидат мог использовать только три попытки.

Заметим, что сдать практический экзамен можно за два года со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки. Интервал между сдачей обоих экзаменов должен быть не менее 10 календарных дней

Если вы успешно сдали теоретический экзамен, то он будет действителен в течение одного года, а практический - в течение двух лет.

Согласно законопроекту №7354 будущие водители в Украине могут самостоятельно изучать теорию для сдачи экзамена в автошколе. Однако практическую часть все же придется сдавать в автошколе.