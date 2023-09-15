Жизнь За плохую подготовку водителей будут нести ответственность автошколы и сервисные центры МВД

2023-09-15 19:31

За порушення порядку підготовки водіїв будуть відповідати інструктори, екзаменатори та контролюючі органи.

Відтепер на законодавчому рівні передбачено штрафи за допуск до практичних занять того, хто не знає ПДР. Сума може бути від 8500 грн до 13600 грн.

Порушення з боку навчальних закладів:

допуск осіб, які не склали теоретичний іспит, до практичної підготовки водіїв.

проведення практичної підготовки водіїв з використанням неналежно обладнаних транспортних засобів.

здійснення підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів особою, яка не має чинного документа спеціаліста з підготовки водіїв транспортних засобів.

Порушеннями з боку Сервісних центрів МВС: