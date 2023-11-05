Жизнь Расползается по Украине: гепатит А обнаружили еще в двух областях

2023-11-05 16:30

В Закарпатье с гепатитом А в больницах находятся 11 человек. На Днепропетровщине зафиксировано уже 32 случая инфицирования.

Случаи заболевания гепатитом А обнаружили в Закарпатье и Днепропетровской области. Таким образом, инфицирование зафиксировали уже в пяти областях страны.

В больницах Закарпатской области с гепатитом А находятся 11 человек. Среди них – пятеро детей. Об этом сообщил Суспільному директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный.



Он отметил, что с начала 2023 года в Закарпатье выявили 125 случаев этого заболевания. Источником инфекции является только человек.



"Сейчас назвать это вспышкой нельзя, ведь оснований для этого нет. Вспышка – это когда зарегистрировано 3-5 случаев в одной среде, в одной семье, коллективе или классе", – добавил он.



Между тем, на Днепропетровщине зафиксировано уже 32 случая инфицирования, сообщает Павлоград.dp.ua.



"Предыдущие годы подъем заболеваемости был в 2014-2015, 2019-2020 гг. Для этой болезни характерна такая цикличность. Источником болезни является больной человек. Клинические проявления - слабость, боль в животе, желтуха. Заражение может быть из-за загрязненных пищевых продуктов, воды, бытовой путь через загрязненные руки, предметы", – рассказал заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Денис Киселев.



Ранее сообщалось, что в Тернопольской области был лабораторно подтвержден случай вирусного гепатита А.



Перед этим болезнь зафиксировали сначала в Винницкой области, а затем – и на Прикарпатье.