Спорт Луческу возглавит команду, которая разгромила сборную Украины на Евро-2024

2024-08-08 10:27

Мирча Луческу нашел новое место работы. Бывшего главного тренера донецкого Шахтера и киевского Динамо представили новым главным тренером сборной Румынии.

79-летний специалист заключил контракт на два года.

Опытный специалист заменил на этом посту Эдварда Иорданеску, покинувшего сборную Румынии сразу после Евро-2024. Напомним, под руководством последнего румыны разгромили на чемпионате Европы национальную команду Украины 3:0. Но победа была единственной для румын на турнире и позволила им выйти в плей-офф, а украинцы покинули турнир уже после групповой стадии.

Ранее Луческу уже возглавлял сборную Румынии - он работал с 1981 по 1986 годы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мирча Луческу опроверг информацию о завершении карьеры

2023-11-07 13:35

Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо"

2023-11-04 09:30

Луческу назвал причины поражения Динамо: слишком много уважения к сопернику и отсутствие опыта

2021-11-24 11:33

Сегодня Динамо на своем поле принимает Брюгге - к чему готовит и чего ждет от "киевлян" Луческу

2021-02-18 09:10

Еще новости в разделе "Спорт"

Майк Тайсон назвал главную ошибку Фьюри в бою против Александра Усика

2024-08-08 12:30

Луческу возглавит команду, которая разгромила сборную Украины на Евро-2024

2024-08-08 10:27

Александр Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо для победы в матче квалификации Лиги чемпионов

2024-08-07 14:31

Артем Довбик перед уходом обратился к фанатам каталонской Жироны

2024-08-06 13:35
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Майк Тайсон назвал главную ошибку Фьюри в бою против Александра Усика 2024-08-08 12:30
Луческу возглавит команду, которая разгромила сборную Украины на Евро-2024 2024-08-08 10:27
Александр Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо для победы в матче квалификации Лиги чемпионов 2024-08-07 14:31
Артем Довбик перед уходом обратился к фанатам каталонской Жироны 2024-08-06 13:35