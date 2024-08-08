Спорт Луческу возглавит команду, которая разгромила сборную Украины на Евро-2024

2024-08-08 10:27

Мирча Луческу нашел новое место работы. Бывшего главного тренера донецкого Шахтера и киевского Динамо представили новым главным тренером сборной Румынии.

79-летний специалист заключил контракт на два года.

Опытный специалист заменил на этом посту Эдварда Иорданеску, покинувшего сборную Румынии сразу после Евро-2024. Напомним, под руководством последнего румыны разгромили на чемпионате Европы национальную команду Украины 3:0. Но победа была единственной для румын на турнире и позволила им выйти в плей-офф, а украинцы покинули турнир уже после групповой стадии.

Ранее Луческу уже возглавлял сборную Румынии - он работал с 1981 по 1986 годы.