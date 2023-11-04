Спорт Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо"

2023-11-04 09:30

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу объявил о том, что принял решение покинуть свой пост. Румынский специалист объявил об этом на пресс-конференции после поражения от донецкого "Шахтера" в 13-м туре Премьер-лиги Украины.

"Сегодня мне бы не хотелось говорить об игре. Я 15 лет отдал футболу Украине. На этом я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Я попрощался со своими игроками. Я благодарен президентам "Шахтера" и "Динамо" за то, что мы совместно трудились. Конечно, хотелось бы закончить по-другому. Но всему есть конец. Если говорить об игре, то победила более опытная команда. У нас были свои моменты, но мы их не реализовали", – сказал Луческу.

Он добавил, что верит в будущее своей теперь уже бывшей команды, а также он пожелал мира Украине. Румын подчеркнул, что ему тяжело давалась каждая игра.

"У этой команды "Динамо" есть будущее. Я посмотрел, что самым старшим на скамейке был Сирота. Я верю, что есть будущее у "Динамо", у страны Украины. Мне было тяжело пережить последнее время. Война... Все эти минуты молчания перед каждыми играми были сложными. С годами ты становишься более сентиментальным. Постоянно думаешь о людях, которые погибают на фронте, мирном населении. Спасибо украинскому футболу, стране Украина за эти 15 лет", – подчеркнул специалист.

Отметим, что Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под его руководством команда по одному разу выиграла чемпионат и кубок Украины.