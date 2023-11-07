Политика Трамп ответил на приглашение Зеленского приехать в Украину

2023-11-07 21:37

45-й президент США Дональд Трамп отказался от приглашения посетить Украину.

Об этом он заявил в комментарии Newsmax.

Бывший глава США подчеркнул, что уважает президента Украины Владимира Зеленского, но считает, что посещать сейчас Киев было бы "неуместно".

"Я очень уважаю президента Зеленского, но считаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время", — написал Трамп в заявлении, отвечая на приглашение Зеленского.

"Администрация Байдена сейчас имеет дело с ним, и я не хотел бы создавать конфликт интересов", - добавил он.

Напоминаем, что Зеленский пригласил Трампа в Украину, чтобы объяснить, почему невозможен мир с Путиным.