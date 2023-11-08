Мир Израиль не намерен оккупировать Сектор Газы – советник Нетаньяху

2023-11-08 18:26

Израиль не планирует "длительную оккупацию" Сектор Газа после войны против ХАМАС, но будет нести ответственность за безопасность в регионе.

Источник: CNN со ссылкой на старшего советника премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марка Регева

Прямая речь Регева: "Я думаю, что можно было бы ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, когда мы сможем входить и выходить по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо продолжающейся оккупации Сектора Газа".

Детали: Комментируя слова Нетаньяху о том, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение "неопределенного периода" после окончания войны, Регев сказал, что нужно различать "присутствие ради безопасности и политический контроль".

Прямая речь Регева: "Когда все закончится, и мы победим ХАМАС, очень важно, чтобы не было возрождения террористического элемента, возрождения ХАМАСа. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Израильские силы безопасности должны присутствовать, но это не означает, что Израиль оккупирует Газу, это не значит, что Израиль будет управлять жителями Газы".

Детали: Он подчеркнул, что Израиль "заинтересован в создании новых рамок, где жители Газы смогут управлять собой, где может быть международная поддержка для восстановления Газы".

"Надеюсь, мы сможем привлечь страны, в том числе арабские страны, для восстановления освободившейся от ХАМАСа демилитаризованной Газы", – подытожил Регев.

Что было ранее: Израильские военные заявили, что полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам.

Предыстория:

- 31 октября ЦАХАЛ сообщил, что начал бой с ХАМАС в подземных туннелях Сектора Газа.

- 2 ноября Армия обороны Израиля заявила, что сухопутные войска и танки ночью столкнулись с террористическими ячейками ХАМАС на севере Сектора Газа, в результате чего были уничтожены десятки боевиков.

- Также сообщалось, что инженерные войска Армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, куда уже вошли войска ЦАХАЛа; более 100 туннелей уже разрушены.

- Позже Армия обороны Израиля заявила, что уже действует внутри города Газа и окружает его с нескольких сторон.

Ранее высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц, и пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки много раз в будущем, пока не уничтожит Израиль.