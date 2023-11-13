Жизнь Вспышка гепатита А в Винницкой области: в Минздраве назвали возможную причину

2023-11-13 18:26

Сейчас специалисты отрабатывают параллельно все сценарии начала вспышки болезни.

Причиной вспышки гепатита А в Виннице и области, вероятно, стала вода. Однако трудно сказать, почему вспышка этой болезни произошла именно в Винницкой области.

Об этом главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью "РБК-Украина".

Причина вспышки гепатита А в Виннице

Как пояснил Кузин, обычно такое количество больных гепатитом А, как зафиксировали в Винницкой области, свидетельствует, что, по всей вероятности, причиной распространения недуга могла стать питьевая вода.

"Второй причиной эпидемиологи могут назвать пищевые продукты. Потому что большинство заболевших людей говорили о том, что они пользовались местным рынком: покупали там овощи, фрукты, молокопродукты", — сообщил главный санитарный врач.

Он также обратил внимание, что несколько случаев заболевания гепатитом А были зафиксированы на производстве – это кондитерские фабрики и молокозавод.

Сейчас специалисты отрабатывают параллельно все сценарии начала вспышки болезни. Они перешли от тестирования объектов окружающей среды к тестированию людей.

"Иммунитет держится довольно долго после перенесенной болезни, поэтому протестовав людей, мы сможем выйти на то, какой именно человек мог перенести такую болезнь и инфицировать другого", – пояснил Кузин.

Он надеется, что вскоре специалисты смогут найти общий источник инфицирования гепатитом А.

Почему вспышка гепатита А произошла именно в Винницкой области

Главный санврач сказал, что трудно ответить однозначно, почему вспышка гепатита А произошла именно в Винницкой области.

"Вспышки не выбирают область или какой-то определенный населенный пункт, и во время проведения эпидемиологического расследования мы до сих пор выясняем возможный общий единый путь передачи. Прорабатывается несколько разных вариантов", – сообщил Кузин.

Как можно заразиться гепатитом А

Главный санитарный врач напомнил, что вирусный гепатит А является острым инфекционным заболеванием, передающимся контактно-бытовым, но обычно фекально-оральным путем.

"То есть это болезнь "немытых рук". Это значит, что тот человек, который проконтактировал с больным или с носителем, и затем употреблял пищу или питьевую воду, не помыв руки, имеет риск инфицироваться", — пояснил Кузин.

Он отметил, что вирус довольно быстро распространяется, ведь количество людей, имеющих иммунитет, не большое. Чтобы иметь иммунитет, нужно либо переболеть, либо вакцинироваться.

Вакцинация против вирусного гепатита А не входит в Национальный календарь профилактических прививок Украины.

"Таким образом, у нас большая часть украинцев, которая не болела болезнью Боткина или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус довольно часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице — одна из них", — рассказал главный санврач.

Напомним, вспышку гепатита А в Винницкой области зафиксировали 24 октября, когда было зарегистрировано 20 больных. Впоследствии их количество возросло почти до 300, поэтому в Минздраве определили вспышку болезни как чрезвычайную ситуацию на уровне области и усилили там противоэпидемические меры. 8 ноября в Минздраве сообщили, что вспышку гепатита А в Винницкой области далось локализовать.