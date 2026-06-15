Політика Володимир Зеленський різко відреагував на ракетний удар по Києво-Печерській лаврі

2026-06-15 12:29

У ніч на 15 червня, напередодні саміту країн "Великої сімки", російські окупанти завдали ударів по українських містах. Головним об'єктом атаки став Київ, по якому російська армія випустила понад 60 ракет. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на офіційній сторінці у Telegram.



Глава держави закликав союзників активізувати зусилля для посилення тиску на країну-агресорку.



"Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя", - зазначив президент.



Лідер України зазначив, що у Києві та Харкові триває ліквідація наслідків російських ударів. Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет, а удар по Києво-Печерській лаврі назвав одним із найбільших російських злочинів проти християнської культури. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів. Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці.



"Мої співчуття всім рідним та близьким. Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор - церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору. У Харкові росіяни завдали повторного удару по наших рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. Станом на зараз відомо, що, на жаль, п’ять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Дев’ять людей було поранено. У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств. Були також удари по інших містах і громадах. Під ударами були й Київщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина", - написав Зеленський.