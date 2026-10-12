Політика Євросоюз вітає домовленість про енергетичне перемир’я, але не бачить ознак, що його будуть дотримуватись

2026-10-12 16:12

Європейський Союз вітає домовленість про енергетичне перемир’я між Україною та росією, однак не бачить ознак того, що москва готова її дотримуватися. Водночас у ЄС вважають доцільним посилення санкційного тиску на росію. Про це заявила висока представниця Євросоюзу Кая Каллас у понеділок, 12 жовтня, в Люксембурзі перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

"Ми вітаємо енергетичне перемир’я, якщо воно дотримується. Ми поки що не бачили, що росія також його дотримуватиметься", - зазначила вона.

Каллас наголосила, що домовленості не повинні обмежуватися лише енергетичною інфраструктурою. На її думку, справжнє перемир’я мало б передбачати припинення вбивств людей.

"Особисто я також вітала б, якби перемир’я включало те, що людей не вбивають, а не лише енергетику", - сказала представниця ЄС.

Окрему увагу вона звернула на нерівні умови для України та росії. Україна має лише один нафтопереробний завод, тоді як Росія - цілу мережу таких підприємств. Тому домовленість, яка стосуватиметься виключно нафтопереробних заводів, може виявитися вигіднішою саме Москві.

Водночас Каллас підкреслила, що захист української енергетики особливо важливий напередодні зими. За її словами, необхідно подбати, щоб енергетичне перемир’я охоплювало ширше коло об’єктів, а не створювало переваги для росії.