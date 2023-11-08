Фото-видео видео Александр Усик в стихотворной форме обратился к экс-нардепу Ирине Фарион

2023-11-08 13:34

Александр Усик обратился к языковеду и бывшему народному депутату Ирине Фарион, которая ранее раскритиковала русскоязычных бойцов ВСУ, назвав их "москворотыми".

Чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе очень не понравилось подобное сравнение, поэтому он в ответ назвал Фарион "агенткой Кремля".



"Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет - все, как вы любите.

Фарион свой рот открыла

И полезло изо рта: мусор видит эта дива

Поливает не щадя:

"Если б я была у власти, всех бы научила я

Как вести себя, как думать,

Как вам жить сказала б я".

Дорогая, вы, Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем

Вы в контору красных груш?

В молодости вы активно

Представляли КПСС (тут не к складу, извиняюсь),

А сейчас кричите громко,

Что враги все - это стресс!

Вы - агент Кремля, уж точно,

Тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви.

Всем ребятам, защищающим нашу страну, - уважение, невероятное уважение. Слава Украине", - сказал Усик в своем видео.

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