Александр Усик обратился к языковеду и бывшему народному депутату Ирине Фарион, которая ранее раскритиковала русскоязычных бойцов ВСУ, назвав их "москворотыми".
Чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе очень не понравилось подобное сравнение, поэтому он в ответ назвал Фарион "агенткой Кремля".
"Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет - все, как вы любите.
Фарион свой рот открыла
И полезло изо рта: мусор видит эта дива
Поливает не щадя:
"Если б я была у власти, всех бы научила я
Как вести себя, как думать,
Как вам жить сказала б я".
Дорогая, вы, Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем
Вы в контору красных груш?
В молодости вы активно
Представляли КПСС (тут не к складу, извиняюсь),
А сейчас кричите громко,
Что враги все - это стресс!
Вы - агент Кремля, уж точно,
Тут и к бабке не ходи.
Я желаю вам досрочно
Счастья, радости, любви.
Всем ребятам, защищающим нашу страну, - уважение, невероятное уважение. Слава Украине", - сказал Усик в своем видео.