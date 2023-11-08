Фото-видео видео Александр Усик в стихотворной форме обратился к экс-нардепу Ирине Фарион

2023-11-08 13:34

Александр Усик обратился к языковеду и бывшему народному депутату Ирине Фарион, которая ранее раскритиковала русскоязычных бойцов ВСУ, назвав их "москворотыми".



Чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе очень не понравилось подобное сравнение, поэтому он в ответ назвал Фарион "агенткой Кремля".





"Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет - все, как вы любите.



Фарион свой рот открыла



И полезло изо рта: мусор видит эта дива



Поливает не щадя:



"Если б я была у власти, всех бы научила я



Как вести себя, как думать,



Как вам жить сказала б я".



Дорогая, вы, Ирина, сколько погубили душ?



Сколько написали писем



Вы в контору красных груш?



В молодости вы активно



Представляли КПСС (тут не к складу, извиняюсь),



А сейчас кричите громко,



Что враги все - это стресс!



Вы - агент Кремля, уж точно,



Тут и к бабке не ходи.



Я желаю вам досрочно



Счастья, радости, любви.



Всем ребятам, защищающим нашу страну, - уважение, невероятное уважение. Слава Украине", - сказал Усик в своем видео.