Политика Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал дальнейшую поддержку Украины

2024-10-18 12:29

Президент Европейского совета Шарль Мишель в Брюсселе подчеркнул, что украинский народ может быть уверен в дальнейшей поддержке со стороны Европейского Союза, равно как и в том, что будущее Украины - в ЕС. Об этом он заявил в Брюсселе на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским подходе к прессе перед началом заседания Европейского совета, сообщает Интерфакс-Украина.

Мишель пригласил Зеленского принять участие в заседании лидеров ЕС, в ходе которого глава украинского государства представит План победы.

"Для меня большая честь и удовольствие приветствовать президента Украины здесь, в Брюсселе. Через несколько минут у нас будет возможность обменяться мнениями после презентации вами, уважаемый президент, Плана победы. У меня есть два сообщения для народа Украины и для вас, уважаемый президент. Первое сообщение: ЕС, мы на вашей стороне. Так долго, как это потребуется, и чего бы это ни стоило", - отметил Мишель.

Он добавил, что в ЕС знают о том, что Украина нуждается в большой поддержке, военной и финансовой. И заверил, что партнеры рассматривают возможности, как ускорить военную помощь.

Вторым посланием для украинского народа Мишель назвал членство Украины в ЕС.

В конце концов, Мишель резюмировал, что украинский народ и ЕС "разделяют одни и те же ценности".

"Мы поражены храбростью, мужеством народа Украины. Благодаря вашей личной храбрости вы можете рассчитывать на ЕС", - добавил он.