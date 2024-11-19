Мир В Финляндии и северной Балтике стартовали масштабные военно-морские учения НАТО

2024-11-19 12:27

В Финляндии и северной части Балтийского моря начались масштабные военно-морские учения НАТО Freezing Winds 24 с привлечением 4 тысяч военных и 30 кораблей. Маневры направлены на укрепление безопасности региона. Об этом сообщает ERR.

В маневрах участвуют около 4 тысяч военнослужащих и 30 боевых кораблей, а также суда снабжения. Учения проходят под руководством ВМС Финляндии и включают участие союзников из США, Франции и стран Балтии.

Основная цель маневров - отработка взаимодействия и повышение готовности военно-морских сил к совместным операциям в регионе Балтийского моря. Учения продлятся несколько дней и направлены на укрепление обороноспособности союзников в условиях изменений в ситуации безопасности в Европе.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотников

2024-10-22 15:05

14 октября стартуют двухнедельные ядерные учения НАТО Steadfast Noon

2024-10-11 20:34

В Латвии стартовали масштабные военные учения НАТО Namejs 2024

2024-09-04 14:31

Украина впервые участвует в крупнейших в мире учениях НАТО по кибербезопасности

2024-04-26 10:27

Еще новости в разделе "Мир"

В Финляндии и северной Балтике стартовали масштабные военно-морские учения НАТО

2024-11-19 12:27

Словакия бунтует против правительства Фицо - в столице массовые протесты

2024-11-19 09:24

Индия создает национальную систему ПВО нового поколения Akashteer Air Defence

2024-11-18 15:39

Индия провела успешные испытания первой сверхзвуковой ракеты LRAShM

2024-11-18 11:33
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В Финляндии и северной Балтике стартовали масштабные военно-морские учения НАТО 2024-11-19 12:27
Словакия бунтует против правительства Фицо - в столице массовые протесты 2024-11-19 09:24
Индия создает национальную систему ПВО нового поколения Akashteer Air Defence 2024-11-18 15:39
Индия провела успешные испытания первой сверхзвуковой ракеты LRAShM 2024-11-18 11:33