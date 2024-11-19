Мир В Финляндии и северной Балтике стартовали масштабные военно-морские учения НАТО

2024-11-19 12:27

В Финляндии и северной части Балтийского моря начались масштабные военно-морские учения НАТО Freezing Winds 24 с привлечением 4 тысяч военных и 30 кораблей. Маневры направлены на укрепление безопасности региона. Об этом сообщает ERR.

В маневрах участвуют около 4 тысяч военнослужащих и 30 боевых кораблей, а также суда снабжения. Учения проходят под руководством ВМС Финляндии и включают участие союзников из США, Франции и стран Балтии.

Основная цель маневров - отработка взаимодействия и повышение готовности военно-морских сил к совместным операциям в регионе Балтийского моря. Учения продлятся несколько дней и направлены на укрепление обороноспособности союзников в условиях изменений в ситуации безопасности в Европе.