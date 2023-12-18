ВОЙНА В Украине Марьяна Безуглая раскрыла детали готовящегося в Раде законопроекта о мобилизации женщин

2023-12-18 09:37

В Верховной Раде разрабатывают законопроект, который среди прочего предусматривает введение воинского учета для женщин. Заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook текущие наработки законопроекта в черновом варианте.

В одном из пунктов документа говорится, что женщины должны становиться на военный учет, а порядок учета будет определять Минобороны.

Также, в случае принятия законопроекта, женщины будут обязаны проходить базовую общевойсковую подготовку.

Кроме того, предполагается, что во время действия военного положения женщин будут привлекать к прохождению военной службы, однако на боевые должности - только добровольно.

При этом освобождать от прохождения базовой военной подготовки, помимо общих оснований, будут в связи с беременностью или уходом за ребенком.

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Марьяна Безуглая раскрыла детали готовящегося в Раде законопроекта о мобилизации женщин 2023-12-18 09:37