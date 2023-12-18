Мир Молдова приняла первую за более чем 10 лет Стратегию национальной безопасности

2023-12-18 12:28

Парламент Молдовы одобрил проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности Молдовы, поданный президентом страны Мая Санду, сообщает NewsMaker.

За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов. Эта стратегия стала первой с 2011 года.

Отмечается, что Санду на брифинге еще в октябре представила Стратегию национальной безопасности. Проект включает в себя несколько направлений: инвестиции в оборону, мирное урегулирование приднестровского конфликта, борьбу с коррупцией и развитие партнерских отношений в сфере безопасности с другими странами.

Стратегия нацбезопасности Молдовы будет действовать шесть лет и станет основой для других инициатив в этой сфере.

Президент Мая Санду приветствовала решение парламента, заявив, что оно стало "большим шагом на пути к укреплению безопасности и стабильности нашей страны".

"Документ определяет основные угрозы и предлагает решения для эффективного противодействия им. Сегодня у нас две основные угрозы национальной безопасности: агрессивная политика российской федерации против нашей страны и против мира в целом, а также укорененная коррупция в Молдове", – приводит прессслужба слова Санду.