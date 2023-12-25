Экономика Украина получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка: на что пойдут деньги

2023-12-25 19:15

Госбюджет Украины получил 1,34 млрд долларов США в качестве Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

"Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности, на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - сообщили в Минфине.

Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере 1,086 млрд долларов, поступивших через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии.

Шестое дополнительное финансирование проекта PEACE in Ukraine содержит также и грантовую составляющую:

190 млн долларов - от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF);

50 млн долларов - от правительства Соединенных Штатов Америки;

20 млн долларов - от правительства Швейцарии.

Помощь Украине

На минувшей неделе в Минфине сообщалось, что за 2023 год помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена на 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.