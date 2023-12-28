Спорт Быстрый гол Михаила Мудрика помог Челси одержать победу в 19 туре АПЛ

2023-12-28 14:29

Челси одержал победу в 19 туре АПЛ. "Синие" на домашнем поле в лондонском дерби победили Кристал Пелес - 2:1.

Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 13-й минуте. Украинец отыграл в этом матче 71 минуту и был заменен. Победный гол с пенальти за Челси оформил Нони Мадуэке в конце игры.

АПЛ. 19 тур

Челси – Кристал Пелес – 2:1

Голы: Мудрик, 13, Мадуэке 88 (пенальти) – Олисе, 45+1.

Челси: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль (Гилкрист, 90), Колвилл (Тиаго Силва, 58), Матсен (Лавия, 58), Галлахер, Мудрик (Броя, 71), Кайседо, Нкунку (Мадуэке, 71).

Кристал Пелес: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Ричардс, Лерма (Матеус Франса, 90), Эзе, Олисе, Айю (Шлупп, 79), Матета.

Ожидаемые голы (xG): 2.59-0.92

Владение мячом: 64%-36%

Удары: 10-12

Удары в плоскость: 5-5

Угловые: 3-3

Фолы: 13-16