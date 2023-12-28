Быстрый гол Михаила Мудрика помог Челси одержать победу в 19 туре АПЛ

Челси одержал победу в 19 туре АПЛ. "Синие" на домашнем поле в лондонском дерби победили Кристал Пелес - 2:1.
Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и забил гол на 13-й минуте. Украинец отыграл в этом матче 71 минуту и был заменен. Победный гол с пенальти за Челси оформил Нони Мадуэке в конце игры.
АПЛ. 19 тур
Челси – Кристал Пелес – 2:1
Голы: Мудрик, 13, Мадуэке 88 (пенальти) – Олисе, 45+1.
Челси: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль (Гилкрист, 90), Колвилл (Тиаго Силва, 58), Матсен (Лавия, 58), Галлахер, Мудрик (Броя, 71), Кайседо, Нкунку (Мадуэке, 71).
Кристал Пелес: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Ричардс, Лерма (Матеус Франса, 90), Эзе, Олисе, Айю (Шлупп, 79), Матета.
Ожидаемые голы (xG): 2.59-0.92
Владение мячом: 64%-36%
Удары: 10-12
Удары в плоскость: 5-5
Угловые: 3-3
Фолы: 13-16