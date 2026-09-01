Спорт Челсі остаточно відмовився передати українського вінгера Михайла Мудрика в оренду Лідс Юнайтед

2026-09-01 12:41

Челсі вдруге відмовив у запитуваній Лідс Юнайтед оренді українського вінгера Михайла Мудрика.

Відповідно до даних інсайдера Бена Джейкобса, сторони не дійшли згоди щодо умов, на яких "сині" могли б відпустити українця в оренду до "павлинів". Через неукладену цього разу угоду лондонський клуб вирішив викреслити цей варіант із можливих для переходу Мудрика в оренду.

Рішення було ухвалено з огляду на те, що до 25-річного українського футболіста залишається незмінним інтерес з боку низки клубів не тільки АПЛ та інших європейських чемпіонатів. Мовиться, зокрема, про Страсбур, члена одного із Челсі консорціуму BlueCo.

Журналіст особливо наголошує на тому, що Челсі у своєму рішенні віддати Мудрика в інший клуб покладається на обов’язкову умову з надання гравцю ігрової практики на регулярній основі.