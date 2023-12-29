Политика Финляндия заключила оборонное соглашение с США - москва в бешенстве выдала новую серию угроз

2023-12-29 13:01

США и Финляндия уже подписали соглашение, которое усиливает взаимодействие двух стран в сфере обороны. Церемония прошла в Госдепартаменте США, сообщает Укринформ.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, новая договоренность позволит военным обеим странам сотрудничать более эффективно и результативно.

"У наших войск будет больше возможностей для совместной подготовки, и мы усилим оперативную совместимость НАТО", - отметил он.

Блинкен добавил, что в этом месяце США заключили оборонное соглашение со Швецией.

"Теперь у нас есть ряд соглашений о сотрудничестве в сфере обороны, которая распростирается от северной до южной Европы, от Норвежского до Черного моря и обеспечивает безопасность и стабильность для людей по всему континенту", - отметил глава Госдепа.

Он подчеркнул, что это также расширяет возможности для совместных усилий в поддержку Украины.

"Помощь Америки имеет решающее значение для усиления возможности Украины стоять на собственных ногах - в военном, экономическом, демократическом плане, а также для того, чтобы агрессивная война Путина оставалась его стратегической неудачей", - заявил Блинкен.