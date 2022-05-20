Мир Байден активно помогает Швеции и Финляндии максимально быстро стать членами НАТО

2022-05-20 10:27

Американский лидер Джозеф Байден призвал сенат как можно быстрее проголосовать за вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает CNN.

"Сегодня моя администрация подает Конгрессу Соединенных Штатов доклады о вступлении обеих стран в НАТО, чтобы сенат мог эффективно и быстро перейти к консультированию и согласованию договора", - заявил Байден.

Финляндия и Швеция также ведут диалог с Турцией и готовы обсуждать все разногласия по вопросу членства стран в НАТО, заявили премьер Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинисте в четверг, сообщают в swissinfo.ch.

"У Финляндии всегда были хорошие двусторонние отношения с Турцией. В качестве члена НАТО мы будем привержены безопасности Турции так же, как Турция будет привержена нашей безопасности. Мы серьезно относимся к проблеме терроризма, осуждаем его во всех формах и активно вовлечены в борьбу с ним", - заявил Ниинисте.

Президент Финляндии отметил, что готов обсуждать с Турцией проблемы, из-за которых Анкара пока не готова поддержать финскую заявку на вступление в НАТО. Премьер-министр Швеции поддержала позицию Ниинисте и отметила, что ее страна ведет диалог со всеми членами альянса.

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