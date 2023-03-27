Стало известно, когда Турция пересмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Туреччина буде готова переглянути заявку Швеції щодо вступу до НАТО після 1 червня. Тоді в країні наберуть чинності антитерористичні закони.
"Двері для Швеції не закриті повністю. Закон про боротьбу з тероризмом у Швеції набуде чинності 1 червня.
Коли вони завершать це, ми оцінимо процес, коли побачимо, що було вжито заходів для розв'язання наших проблем безпеки. Ми не проти розширення НАТО в принципі", - наголосив радник турецького президента з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін.
Натомість Фінляндія зайняла більш прозору та конструктивну позицію щодо вимог Анкари. У результаті турецької оцінки країна визнали доречним схвалення заявки Гельсінкі на вступ до Альянсу.