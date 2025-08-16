Економіка Криптовалюта Bitcoin встановила новий історичний рекорд - 124 000 доларів за монету

2025-08-16 12:30

Криптовалюта Bitcoin встановила новий історичний рекорд, вперше подолавши позначку у 124 000 доларів. Про це повідомляє Bloomberg .

В Нью-Йорку вартість Bitcoin стрімко зросла до 123 500 доларів, побивши попередній максимум у 123 205 доларів, який було зафіксовано менше місяця тому.

Невдовзі в Сінгапурі криптовалюта піднялася до рівня близько 124 000 доларів. Рекордний стрибок стався на тлі нових максимумів на фондовому ринку США, де індекс S&P 500 також встановив рекорд.

Проте після пікового значення ціна Bitcoin дещо впала і на ранок четверга становила близько 123 000 доларів за одиницю.

Експерти пояснюють таке зростання тим, що останніми місяцями Bitcoin стабільно набирає популярність серед великих інвесторів. Частково це пов’язано з політикою США, що створює сприятливий регуляторний клімат для цифрових валют. Великі компанії активно купують криптовалюту. Аналогічна тенденція охоплює й інші цифрові активи, такі як Ethereum.